Настроить Adwords для магазина детских товаров

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка133 просмотра

Контекст 40-50 групп объявлений

Стоимость 25 уе

Только поиск

Срок 2-3 дня.

Приоритет исполнителям из Украины (тк удобнее платить на банковскую карту)

В идеале, хочется найти человека, которому буду отдавать всю работу по настройке контекста. Услуги ведения контекста - пока не интересуют.

Задача

1. Подбор и группировка ключевых слов

2. Создание списка стоп-слов

3. Создание кликабельных объявлений

4. Настройка расширений (доп ссылки, адреса, моб телефон)

5. Есть спецпредложения и приоритетные тематики

Важно

1. Понимание типов соответствия ключевых слов

2. Понимание оценок качества ключевых слов

3. Знание политики адвордс в отношении рекламы

4. Умение логично группировать ключевые слова

Google Ads
11 лет назад
tsyplakov
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров