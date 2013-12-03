Помощь в проведении рекламной кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок177 просмотров

Функциональные обязанности:

1. Подготовка, создание и размещение рекламных объявлений, постов

2. Взаимодействие с дизайнерским и контент отделами.

3. Мониторинг и анализ эффективности рекламы, ее своевременная корректировка

Квалификационные требования:

1. Присутствие во всех основных социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, FB...) Знание и понимание принципов и отличий этих соц сетей.

2. Практический опыт в таргетированной (или контекстной) рекламе

3. Практический опыт работы в рекламных кабинетах Вконтакте, Мейл.ру и Facebook

4. Знание и свободное владение Google Analytics и Яндекс. Метрикой

4. Приветствуется опыт работы в smm и рекламе через посты в сообществах.

Хотелось бы сотрудничать со специалистом. Личные качества:

Инициативность, креативность, внимательность, аккуратность.

Условия:

1. Удаленная работа через интернет.

2. Работа осуществляется совместно с администратором, который ставит задачи, предоставляет ЦУ и ТЗ.

3. Занятость и рабочий график:

- 6 недель ведется подготовка к рекламной кампании - частичная занятость, свободный график

- 2 недели ведется непосредственно рекламная кампания - полная занятость, ненормированный график

4. Требования по зарплате просим указывать в откликах

11 лет назад
tannenkova
Татьяна 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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