Есть 3000 ключевиков. Нужно в Excel составить заголовки и тексты объявлений под них. Шаблоны и примеры могу дать.
Помощь в проведении рекламной кампании
Функциональные обязанности:
1. Подготовка, создание и размещение рекламных объявлений, постов
2. Взаимодействие с дизайнерским и контент отделами.
3. Мониторинг и анализ эффективности рекламы, ее своевременная корректировка
Квалификационные требования:
1. Присутствие во всех основных социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, FB...) Знание и понимание принципов и отличий этих соц сетей.
2. Практический опыт в таргетированной (или контекстной) рекламе
3. Практический опыт работы в рекламных кабинетах Вконтакте, Мейл.ру и Facebook
4. Знание и свободное владение Google Analytics и Яндекс. Метрикой
4. Приветствуется опыт работы в smm и рекламе через посты в сообществах.
Хотелось бы сотрудничать со специалистом. Личные качества:
Инициативность, креативность, внимательность, аккуратность.
Условия:
1. Удаленная работа через интернет.
2. Работа осуществляется совместно с администратором, который ставит задачи, предоставляет ЦУ и ТЗ.
3. Занятость и рабочий график:
- 6 недель ведется подготовка к рекламной кампании - частичная занятость, свободный график
- 2 недели ведется непосредственно рекламная кампания - полная занятость, ненормированный график
4. Требования по зарплате просим указывать в откликах
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