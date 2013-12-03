3000 объявлений Яндекс Директ по ключевикам

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок362 просмотра

Есть 3000 ключевиков. Нужно в Excel составить заголовки и тексты объявлений под них. Шаблоны и примеры могу дать.

11 лет назад
hostrm
Лимнов 
53 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров