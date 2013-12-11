Создание кампании Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок137 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать и настроить рекламную компанию в Яндекс.Директ

Цены и сроки

Спасибо.

11 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за великолепную работу по контекстной рекламе в ЯД. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои рекомендации.
Отличный заказчик. Понятно поставленная задача, оплата без задержек, приятное отношение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад