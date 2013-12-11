Есть сайт: leafshop.ru (продаем чехлы для iPhone из канадского клена в Красноярске). Нужно настроить Яндекс-Директ для сайта. Цены указываете вы.
Создание кампании Яндекс.Директ
Добрый день!
Необходимо создать и настроить рекламную компанию в Яндекс.Директ
Цены и сроки
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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