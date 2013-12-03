В компанию нужен расскрутчик сайтов.

Мы занимаемся созданием и разработкой сайтов. В данный момент наш расскрутчик сайтов уволился. Поэтому в компанию нужен другой.

Мы работаем в г. Уфы. Так что большинство запросов будет по данному региону или по всей Республике Башкортостан.

Что требуется: Составить список ключевых слов и оценить стоимость расскрутки, а также написать через какой срок будет результат данных позиций в топ-10. И стоимость яндекс.директа. После чего данный список предоставляется заказчику, для заключения договора.

Чаше всего расскрутка происходит в поисковой системе Яндекс.

При создании сайтов нами, нужна консультация по улучшению сайта для его расскрутки.

Оплата будет производиться только после заключения договоров с заказчиков.

Во вложении пример по расскрутки. Можете сами для себя просчитать стоимость этого проекта, по его ключевым словам.

Хотим знать примерную стоимость вашей расскрутки и сроки.

Это же и будет вашей первой работой.