Специалист по настройке Я.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок153 просмотра

Обязанности:

- подбор ключевых слов и фраз

- обработка с помощью синтаксиса

- подбор минус слов

- составление текстов объявлений

- настройка кампаний на поиске и в РСЯ

- сопровождение рекламной кампании

Условия:

- работа в качестве представителя агентсва с возможностью получения статуса сертифицированного специалиста

- свободный график, удаленная работа

- сдельная оплата труда (почасовая) + бонусы

Требования:

- навык управления собственным временем

- доступность онлайн 5/2 (в выходные и праздники не работаем)

- опыт работы с яндекс.директ от года (самостоятельно или в агентстве)

11 лет назад
ecomprof
Степан 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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