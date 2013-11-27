В компанию по разработке рекламных технологий на постоянную работу требуется опотный traffic manager. Рассматривается вариант на удаленного сотрудничества Требования: знание инструментов анализа ...
Контекстная реклама – срочно
Добрый день!
Наша компания выводит на рынок новый продукт в сфере услуг по финансам, и нам нужна квалифицированная помощь по настройке, запуску и оптимизации контекстной рекламы в Google и Яндекс!
Мы готовы инвестировать в рекламную компании на начальном этапе 100 000 рублей, НО если Ваша стратегия будет успешной, мы готовы инвестировать и большие суммы!
Перед запуском компании нужно будет спланировать медиаплан, и затем уже реализовать его.
Проект очень срочный, нам нужно найти специалиста до субботы.
Жду Ваших предложений!
Спасибо!
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