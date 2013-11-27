Контекстная реклама – срочно

Добрый день!

Наша компания выводит на рынок новый продукт в сфере услуг по финансам, и нам нужна квалифицированная помощь по настройке, запуску и оптимизации контекстной рекламы в Google и Яндекс!

Мы готовы инвестировать в рекламную компании на начальном этапе 100 000 рублей, НО если Ваша стратегия будет успешной, мы готовы инвестировать и большие суммы!

Перед запуском компании нужно будет спланировать медиаплан, и затем уже реализовать его.

Проект очень срочный, нам нужно найти специалиста до субботы.

Жду Ваших предложений!

Спасибо!