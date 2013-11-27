Подавать обьявления на тематическе площадки

$10
  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок147 просмотров

необходимо подавать обьявления на 500 строительных тематических площадках, мы продаем керамзитные блоки,

примерно текст будет такой:

керамзитные блоки. вибропресс

распродажа от производителя

доставка в любой регион РТ

керамзит - 90%

песок - 10%

вес блока 6-8 кг

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11 лет назад
Andrey116
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров