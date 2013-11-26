Требуется отредактировать запросы по ЯД

Добрый вечер. Имеется интернет-магазин зоотоваров. Требуется создать, настроить и вести компанию в яндекс-директе. К сожалению стартовый капитал не большой. Бюджет в месяц на первое время не больше 10000 рублей. Ваши условия и цены в ...