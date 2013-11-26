Требуется отредактировать запросы по ЯД

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Закрыт6 заявок167 просмотров

Требуется отредактировать запросы по яндекс директу

количество запросов около 1000 штук.

Аккаунт уже есть, компании так же есть.

Пишите примерную стоимость за работу.

11 лет назад
serge1984
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров