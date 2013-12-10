Создание и ведение рекламной кампании в Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок230 просмотров

Требуется создание рекламной компании для сайта по продаже мужских и женских сумок и аксессуаров.

http://goo.gl/0m3Jxu

Таргетинг: вся Украина.

Интересует поисковая реклама и кмс.

Сроки сжатые.

Четкий структурированный аккаунт, жирные объявления, расширения для объявлений, ремаркетинг.

Так же нужно дальнейшее сопровождение, рекомендации по повышению рейтинга целевых страниц.

Google Ads
11 лет назад
BasterYC
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
16 дней назад
11 лет назад
$100
5 дней
Очень ответственный подход к работе. Продолжаем сотрудничать и дальше.
Абсолютно довольна сотрудничеством с Артёмом. Чёткие задачи, оперативная оплата, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
16 дней назад
11 лет назад
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