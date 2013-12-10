Требуется специалист для получения консультации в области аналитики, как настроить и так далее.... Интересуют бизнес метрики, цена конверсии по определенному ключу, по определенному объявлению, выбор поисковых запросов для анализа минусования и добавления ...
Создание и ведение рекламной кампании в Adwords
Требуется создание рекламной компании для сайта по продаже мужских и женских сумок и аксессуаров.
Таргетинг: вся Украина.
Интересует поисковая реклама и кмс.
Сроки сжатые.
Четкий структурированный аккаунт, жирные объявления, расширения для объявлений, ремаркетинг.
Так же нужно дальнейшее сопровождение, рекомендации по повышению рейтинга целевых страниц.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется ведение рекламной кампании (SEO+контекст) для автоломбарда. Подробности отпишу в личку. Ждем предложений.Контекстная реклама14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $650
Требуется специалист в агенство по ведению кампаний Adwords, Я.Директ и Я.Маркет клиентов. Опыт работы обязателен от 1 года. Требования: умение настраивать и расширять эффективные кампании, аналитика и рост эффективности откликов с рекламы, подготовка отчетовКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно проанализировать директ и ьдать рекомендации для улучшения конверсии. Цены и сроки.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется составить объявления для директа в основном под микро нч запросы, соответсвенно запросов более тысячи, но некторые похожи, например "ковровые дорожки" и "дорожки ковровые". На данном этапе помпания только для половины продукции, поэтому ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
http://www.grand-sport.org сейчас создается сайт он в стадии разработки нужно продвижение в поисковике,по названию и т.д. Что бы был действительно результат заказы.Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Была настроена компания, в тестовом режиме несколько дней крутилось … около 66 объявлений. Промежуточный итог: - нормальное число «кликов» достигалось только за счёт высокой стоимости (бюджета), что в принципе хочется оптимизировать. ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика подарки, компании для 108 товарных категорий, география вся Россия. Подобрать слова, создать объявления, быстроссылки, для каждого региона отдельные компании, utm метки.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
Написание отзывов на тематических ресурсах тоесть пиар сайта vsyasantexnika.ruКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Настоящий проект сформирован в результате деятельности группы единомышленников, цель которой – обеспечение реализации социально-значимых, насущных интересов Человека. В настоящее время, есть реально действующие социально-экономические технологии получения быстрого гарантированного результата в кредитно-финансовой, жилищной и правовой ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад