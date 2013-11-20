Требуется настроить кампанию в Google Adword по аналогичной кампании Яндекс.Директа. Рекламируемая услуга - микрозаймы. Гео - Москва, Новосибирск. Кампания в Директе состоит из примерно 1000 объявлений - каждое объявление уникально поисковому запросу. ...
Праздник
Настоящий проект сформирован в результате деятельности группы единомышленников, цель которой – обеспечение реализации социально-значимых, насущных интересов Человека.
В настоящее время, есть реально действующие социально-экономические технологии получения быстрого гарантированного результата в кредитно-финансовой, жилищной и правовой сферах. Возросшая потребность населения в результатах нашего общего Дела, требует объединения усилий и комплексного подхода, который включает систему быстрого привлечения максимального количества заинтересованных людей. То есть, нужна мощная рекламная акция, способная сформировать в течение примерно 2 недель более 10 000 целевых посещений соответствующего интернет-ресурса: блога, сайта, портала и т.п. (возможно ваше исполнение с отдельной оплатой).
Бюджет Акции необходимо рассмотреть в трёх вариантах:
1) Условно бесплатно: минимально необходимые ресурсные затраты с привлечением волонтёров (в т.ч. наших) и т.п.;
2) Оплата только необходимых для решения данной задачи технологических процессов, 2-3 самых эффективных инструментов формирования целевого трафика;
3) Проведение полномасштабной рекламной компании, с максимально возможным эффектом за указанный срок.
Ваше предложение: способы реализации, цены и сроки - по вариантам (уточнение по брифу).
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