Настоящий проект сформирован в результате деятельности группы единомышленников, цель которой – обеспечение реализации социально-значимых, насущных интересов Человека.

В настоящее время, есть реально действующие социально-экономические технологии получения быстрого гарантированного результата в кредитно-финансовой, жилищной и правовой сферах. Возросшая потребность населения в результатах нашего общего Дела, требует объединения усилий и комплексного подхода, который включает систему быстрого привлечения максимального количества заинтересованных людей. То есть, нужна мощная рекламная акция, способная сформировать в течение примерно 2 недель более 10 000 целевых посещений соответствующего интернет-ресурса: блога, сайта, портала и т.п. (возможно ваше исполнение с отдельной оплатой).

Бюджет Акции необходимо рассмотреть в трёх вариантах:

1) Условно бесплатно: минимально необходимые ресурсные затраты с привлечением волонтёров (в т.ч. наших) и т.п.;

2) Оплата только необходимых для решения данной задачи технологических процессов, 2-3 самых эффективных инструментов формирования целевого трафика;

3) Проведение полномасштабной рекламной компании, с максимально возможным эффектом за указанный срок.

Ваше предложение: способы реализации, цены и сроки - по вариантам (уточнение по брифу).