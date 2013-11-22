Требуется консультации в области аналитики

Требуется специалист для получения консультации в области аналитики, как настроить и так далее....

Интересуют бизнес метрики, цена конверсии по определенному ключу, по определенному объявлению, выбор поисковых запросов для анализа минусования и добавления новых, отчеты доп.релевантным фразам, вообщем нужен толковый подробный план, возможная схема внедрения API для упрошения, слежения, и так далее интересуют только практика и подробный план действий с последующей его реализацией, сейчас конечно частично реализовано, но хотелось бы скажем чтобы в метрике все это было - 1000 посетителей с адворд, 1000 с Директ, по таким ключам в директ такая конверсия по таким в адвордс такая, поисковый запросы в директ такие, в адвордс такие, UTM метк....Вообщем четкий конкретный план отслеживания эффективности рекламы и необходимые данные для её анализа и ее улучшения. Оплата договорная в зависимости от плана и так далее...