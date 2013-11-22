Корректировка кампании в Яндекс-Директе

Была настроена компания, в тестовом режиме несколько дней крутилось … около 66 объявлений.

Промежуточный итог:

- нормальное число «кликов» достигалось только за счёт высокой стоимости (бюджета), что в принципе хочется оптимизировать. Знаю многих людей, дающих Яндекс-Директ, у которых средняя цена клика 0,19 — 0,30 у.е. не больше при CTR 6–9%.

- и интересует хотя бы минимальное общение (разъяснения) по компании (обратная связь)