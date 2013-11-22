Создать кампанию для Директа

Требуется специалист для получения консультации в области аналитики, как настроить и так далее.... Интересуют бизнес метрики, цена конверсии по определенному ключу, по определенному объявлению, выбор поисковых запросов для анализа минусования и добавления ...
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Тематика подарки, компании для 108 товарных категорий, география вся Россия. Подобрать слова, создать объявления, быстроссылки, для каждого региона отдельные компании, utm метки.
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