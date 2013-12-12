Требуется составить объявления для директа в основном под микро нч запросы, соответсвенно запросов более тысячи, но некторые похожи, например "ковровые дорожки" и "дорожки ковровые".

На данном этапе помпания только для половины продукции, поэтому если исполнитель удовлетворит по качеству и цене, будет еще один не менее весомый заказ.

Заявки рассматриваю только с тестовым и примерной ценой за ваш труд.

для тестового предлагаю написать заголовок - объявление (по правилам я.директ) - 6 шт:

1. "ковры напольные овальные"

2. "ковер купить дешево"

3 "люберецкие ковры магазин"

4. "купить ковер вискоза"

5. "ковры из вискозы египет"

6. "однотонные ковровые дорожки"