Требуется специалист для получения консультации в области аналитики, как настроить и так далее.... Интересуют бизнес метрики, цена конверсии по определенному ключу, по определенному объявлению, выбор поисковых запросов для анализа минусования и добавления ...
Составить объявления для директа
Требуется составить объявления для директа в основном под микро нч запросы, соответсвенно запросов более тысячи, но некторые похожи, например "ковровые дорожки" и "дорожки ковровые".
На данном этапе помпания только для половины продукции, поэтому если исполнитель удовлетворит по качеству и цене, будет еще один не менее весомый заказ.
Заявки рассматриваю только с тестовым и примерной ценой за ваш труд.
для тестового предлагаю написать заголовок - объявление (по правилам я.директ) - 6 шт:
1. "ковры напольные овальные"
2. "ковер купить дешево"
3 "люберецкие ковры магазин"
4. "купить ковер вискоза"
5. "ковры из вискозы египет"
6. "однотонные ковровые дорожки"
Выбранный исполнитель
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