Составить объявления для директа

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки175 просмотров

Требуется составить объявления для директа в основном под микро нч запросы, соответсвенно запросов более тысячи, но некторые похожи, например "ковровые дорожки" и "дорожки ковровые".

На данном этапе помпания только для половины продукции, поэтому если исполнитель удовлетворит по качеству и цене, будет еще один не менее весомый заказ.

Заявки рассматриваю только с тестовым и примерной ценой за ваш труд.

для тестового предлагаю написать заголовок - объявление (по правилам я.директ) - 6 шт:

1. "ковры напольные овальные"

2. "ковер купить дешево"

3 "люберецкие ковры магазин"

4. "купить ковер вискоза"

5. "ковры из вискозы египет"

6. "однотонные ковровые дорожки"

11 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bellemuza
Елена 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$500
5 дней
Весьма компетентный и грамотный специалист, по компании в директе - объявления составлены на уровне, со старта компания получила ctr > 8, обычно был 2-3... - я не специалист в директе, но цифры говорят за себя, рекомендую!
Грамотно составленное ТЗ и своевременно предоставленная информация дали возможность мне выполнить задание на уровне и быстро. Оплата моментальная. С Сергеем комфортно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

bellemuza
Елена 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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