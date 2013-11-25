Создание компании в яндекс-директе

Человек не справился с задачей. Наделал мне около 80 объявлений под высокочастотные запросы (хотя в переписке я просил делать под НЗ), за 2 дня рекламы было потрачено около 1000 рублей, все холостые. Попросил оптимизировать объявления, стал меня игнорировать. В итоге за время сотрудничества я потерял 1800 рублей.