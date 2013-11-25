Создание компании в яндекс-директе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок160 просмотров

Добрый вечер. Имеется интернет-магазин зоотоваров. Требуется создать, настроить и вести компанию в яндекс-директе. К сожалению стартовый капитал не большой. Бюджет в месяц на первое время не больше 10000 рублей. Ваши условия и цены в личку.

11 лет назад
Sereno
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sld
62 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
30 дней
Человек не справился с задачей. Наделал мне около 80 объявлений под высокочастотные запросы (хотя в переписке я просил делать под НЗ), за 2 дня рекламы было потрачено около 1000 рублей, все холостые. Попросил оптимизировать объявления, стал меня игнорировать. В итоге за время сотрудничества я потерял 1800 рублей.

Заявки фрилансеров

Sld
62 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад