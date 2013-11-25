Специалист по контекстной рекламе/удаленно

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок276 просмотров

Компания занимающаяся интернет рекламой, требуется специалист по контекстной рекламе.

Обязанности:

- составление рекламный кампаний в гугле, яндексе

- сопровождение рекламный кампаний

Знания:

- Яндекс директ/РСЯ/Маркет

- Google Adwords (КМС, партнеры, youtube)

- системы аналитики гугла и яндекса.

Кандидат только из ХАРЬКВА!

зп по собеседованию.

Google Ads
11 лет назад
seotop2
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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