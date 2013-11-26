Ведение и настройка кампаний в Директ и Adwords

Добрый день, коллеги.

Нам нужен хороший специалист в сфере контекстной рекламы, который бы помог нам увеличить посещаемость нашего проекта – сайта бесплатных объявлений в Таджикистане.

Более подробно все описано ТЗ, но хочу сказать, что нам нужно:

1. Подправить, улучшить существующую кампанию в Яндекс.Директ

2. Увеличить CTR, повысить посещаемость и снизить цену за клик, если это возможно.

3. Перенести компанию в Google Adwords, добившись там также большого количества переходов и низкой цены за клик.

4. Вести нашу кампанию в Директе и Adwords

От Вас нужна примерная цена за всю ту работу + месячная поддержка. Прочтите для начала ТЗ, и если у Вас есть вопросы, напишите, пожалуйста. Предоставлю всю необходимую информацию.