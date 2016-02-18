Контекстная реклама в Яндексе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок151 просмотр

Необходимо:

разработка 10 объявлений и ведение рекламной кампании в ЯД. Тематика сайта - отношения между мужчиной и женщиной, сайт http://mineevaelena.ru

Напишите стоимость работы.

Обязателен опыт подобной работы.

11 лет назад
ELedy
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад