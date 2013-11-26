Требуется отредактировать запросы по яндекс директу количество запросов около 1000 штук. Аккаунт уже есть, компании так же есть. Пишите примерную стоимость за работу.
Создание рекламной кампании в Google Adwords
Требуется создание рекламной кампании в Google AdWords для интернет-магазина парфюмерии.
Интернет-магазин насчитывает около 600 товаров.
Также хотелось бы услышать рекомендации по рекламе интернет-магазинов с большим количеством товаров.
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