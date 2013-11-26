Создание рекламной кампании в Google Adwords

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок189 просмотров

Требуется создание рекламной кампании в Google AdWords для интернет-магазина парфюмерии.

Интернет-магазин насчитывает около 600 товаров.

Также хотелось бы услышать рекомендации по рекламе интернет-магазинов с большим количеством товаров.

Google Ads
11 лет назад
Steadfast
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров