Traffic manager

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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В компанию по разработке рекламных технологий на постоянную работу требуется опотный traffic manager.

Рассматривается вариант на удаленного сотрудничества

Требования:

знание инструментов анализа интернет ресурсов

опыт работы трафик-менеджером

знание английского языка

опыт работы в Adult нише

Обязанности:

поиск и анализ интернет ресурсов

проведение переговоров и заключение договоров на размещение рекламы.

покупка трафика

Условия:

График работы с 9.00-18.00 или 10:00-19:00 понедельник-пятницa

Уровень оклада от 1 000$ + бонусы

Крупные клиенты, интересные масштабные проекты

Возможность карьерного роста.

Присылайте резюме на почту.

11 лет назад
jakovfainberg
Яков 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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