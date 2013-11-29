Требуется оперативно создать и настроить компанию ТОЛЬКО для КМС Google. Ключевые слова есть, около 400. попрошу в личку примеры работ и цену вопроса Оплата после сдачи результата, WMR по ЦБРФ. ...
Яндекс-метрика, смена номеров телефонов на сайте.
Привет, Дорогой Коллега!
Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, но не очень сложной задачи.
Имеется 2 сайта. Интернет-магазин и лэндинг.
Для них необходимо сделать следущее:
• Вставить счетчики яндекс.метрики;
• Настроить цели;
• Вставить utm-метки с целью создания реферальных хвостов.
Круто, правда? Не спеши благодарить за возможность поработать над этим. Сначала все обсудим. А если у тебя все получится, я заплачу. ТЗ получилось подробней некуда! Обсуждение гонорара индивидуально.
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