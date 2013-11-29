Яндекс-метрика, смена номеров телефонов на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки167 просмотров

Привет, Дорогой Коллега!

Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, но не очень сложной задачи.

Имеется 2 сайта. Интернет-магазин и лэндинг.

Для них необходимо сделать следущее:

• Вставить счетчики яндекс.метрики;

• Настроить цели;

• Вставить utm-метки с целью создания реферальных хвостов.

Круто, правда? Не спеши благодарить за возможность поработать над этим. Сначала все обсудим. А если у тебя все получится, я заплачу. ТЗ получилось подробней некуда! Обсуждение гонорара индивидуально.

11 лет назад
moneikos
Михаил 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Алексей все выполнил раньше срока. Работа выполнена на "отлично". Рекомендую.
Рекомендую, отличный заказчик

Заявки фрилансеров

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад