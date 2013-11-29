Яндекс-метрика, смена номеров телефонов на сайте.

Привет, Дорогой Коллега!

Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, но не очень сложной задачи.

Имеется 2 сайта. Интернет-магазин и лэндинг.

Для них необходимо сделать следущее:

• Вставить счетчики яндекс.метрики;

• Настроить цели;

• Вставить utm-метки с целью создания реферальных хвостов.

Круто, правда? Не спеши благодарить за возможность поработать над этим. Сначала все обсудим. А если у тебя все получится, я заплачу. ТЗ получилось подробней некуда! Обсуждение гонорара индивидуально.