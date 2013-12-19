Контекстная реклама в Директе и Adwords

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Завершен9 заявок183 просмотра

Нужна грамотная настройка рекламы с максимальной отдачей и получением реальных клиентов. Бюджет на рекламу в месяц 30 000 р.Сайт www.ellement.ru

Google Ads
11 лет назад
ele310107
Елена 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Tanya_
33 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$200
4 дня
По работе с Татьяной - одни плюсы! РК разместила на нашем аккаунте в оговоренные сроки. Наш аккаунт забанили в гугле после оплаты, саппорт причины не объяснил и аккаунт не разблокировал, Татьяна в беде не оставила и решила этот вопрос через тех. поддержку Украины. После активации РК с нами связался специалист гугла для консультации и поддержки новых рекламодателей, дали ему доступ, так он помочь ничем не смог и оценил работу Татьяны на «ОТЛИЧНО».
Конечно же 10 из 10. Спасибо за новый опыт, с вами интересно было работать. Желаю побольше конверсий :) p.s. рекомендую сотрудничать, оплата не задерживается, клиент от работы не отвлекает.

Заявки фрилансеров

Tanya_
33 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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