Контекстная реклама в Директе и Adwords

По работе с Татьяной - одни плюсы! РК разместила на нашем аккаунте в оговоренные сроки. Наш аккаунт забанили в гугле после оплаты, саппорт причины не объяснил и аккаунт не разблокировал, Татьяна в беде не оставила и решила этот вопрос через тех. поддержку Украины. После активации РК с нами связался специалист гугла для консультации и поддержки новых рекламодателей, дали ему доступ, так он помочь ничем не смог и оценил работу Татьяны на «ОТЛИЧНО».