Контекст сайта по мототехнике http://tokomoto.ru/

Настроить контекстную рекламу в гугл и яндексе. Магазин по продаже мото-техники в Краснодаре и Краснодарском крае - http://tokomoto.ru/. Средняя целевая стоимость перехода 5-6 руб, в количестве не менее 150 человек в день. Переходы нужны только по целевым коммерческим запросам типа Купить + мотоцикл IRBIS TTR 125 и т. д.

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