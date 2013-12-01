Контекст сайта по мототехнике http://tokomoto.ru/

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка165 просмотров

Настроить контекстную рекламу в гугл и яндексе. Магазин по продаже мото-техники в Краснодаре и Краснодарском крае - http://tokomoto.ru/. Средняя целевая стоимость перехода 5-6 руб, в количестве не менее 150 человек в день. Переходы нужны только по целевым коммерческим запросам типа Купить + мотоцикл IRBIS TTR 125 и т. д.

Сайт новый, товары добавляем сейчас около 1000 позиций.

Пишите сколько сможете сделать нам целевых человек в день через контекст с Краснодарского края и стоимость за создание и сопровождение кампаний.

11 лет назад
gootsch
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TREk32
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Довольны работой Даниила. Хорошее соотношение цены и качества. Будем продолжать работать дальше. Рекомендую и вам обращаться к этому специалисту по вопросам контекстной рекламы.
Полностью доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ, знает чего хочет, своевременная оплата, никаких замечаний...

Заявки фрилансеров

TREk32
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад