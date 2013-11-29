Настроить контекстную рекламу в гугл и яндексе. Магазин по продаже мото-техники в Краснодаре и Краснодарском крае - http://tokomoto.ru/. Средняя целевая стоимость перехода 5-6 руб, в количестве не менее 150 человек в день. Переходы нужны только ...
Продвижение сайта в Интернете
Речь идет о ресурсе tango-vesna.ru
Необходимо продвинуть его в поисковых системах, распрастранить информацию о предложениях сайта с тем, что бы увеличить число реальных клиентов.
Сейчас ресурс не приносит нужного эффекта, посетителей крайне мало, а из их числа, реально заинтересовавшихся в услугах, еще меньше.
Нам необходимо продвинуть сайт в поисковых системах, "раскрутить" услугу в сети, что бы увеличилось число реальных клиентов.
По сайту уже проводили небольшую работу:
Начали контекстную рекламу... по ней еще реально никто не пришел, да и кликов с нее немного. Возможно, не там стоит или объявление не привлекает?
Делали оптимизацию сайта.
Статистику прилагаю.
Жду ваших предложений.
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