Продвижение сайта в Интернете

Речь идет о ресурсе tango-vesna.ru

Необходимо продвинуть его в поисковых системах, распрастранить информацию о предложениях сайта с тем, что бы увеличить число реальных клиентов.

Сейчас ресурс не приносит нужного эффекта, посетителей крайне мало, а из их числа, реально заинтересовавшихся в услугах, еще меньше.

Нам необходимо продвинуть сайт в поисковых системах, "раскрутить" услугу в сети, что бы увеличилось число реальных клиентов.

По сайту уже проводили небольшую работу:

Начали контекстную рекламу... по ней еще реально никто не пришел, да и кликов с нее немного. Возможно, не там стоит или объявление не привлекает?

Делали оптимизацию сайта.

Статистику прилагаю.

Жду ваших предложений.