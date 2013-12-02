Требуется Директолог со знанием СЕО оптимизации.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки155 просмотров

Для стартапа проекта требуется грамотный директолог.

Задачи:

1. Создание первоначального облака запросов.

2. Ведение компании под выделенный бюджет.

3. Редактирование и создание постоянного облака запросов.

4. Сео оптимизация сайта.

Оплата:

1. Оплата производиться поэтапно, согласно выполненным задачам.

11 лет назад
polkanov
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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