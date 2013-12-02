Настройка и создании контекстной кампании - 100 объявлений.
Требуется Директолог со знанием СЕО оптимизации.
Для стартапа проекта требуется грамотный директолог.
Задачи:
1. Создание первоначального облака запросов.
2. Ведение компании под выделенный бюджет.
3. Редактирование и создание постоянного облака запросов.
4. Сео оптимизация сайта.
Оплата:
1. Оплата производиться поэтапно, согласно выполненным задачам.
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