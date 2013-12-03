Обязанности: - подбор ключевых слов и фраз - обработка с помощью синтаксиса - подбор минус слов - составление текстов объявлений - настройка кампаний на поиске и в РСЯ - ...
Руководитель проекта
Организация работы фрилансеров и управление рекламной компанией в сети интернет с целью получения подписчиков на контент компании.
Для этого надо организовать рекламное продвижение в следующих каналах:
1. Контекстная реклама (Google Adwards и Яндекс-директ и т.д.)
2. Социальные сети (В контакте, Фейсбук, ЛинкедИн и т.д.)
3. Тизерные, баннерные, CPA-сети
4. Покупка анонсов в темат.рассылках/блогах/форумах
5. Размещение заказных рекламных статей
В задачи руководителя проекта входит: поиск необходимых специалистов на фриланс, оценка компетенции, постановка задач и контроль качества работы. Оценка эффективности проводимой рекламной компании и разработка плана действий по снижению стоимости одного подписчика.
По сути, нужный нам человек должен отлично разбираться в особенностях продвижения в интернете + уметь формировать и контролировать команду, которая будет выполнять поставленные задачи.
Работа предполагается на длительный период с фиксированной и бонусной оплатой в месяц, но всю рекламные компании надо запустить в срок не более 2-х месяцев (с учетом поиска нужных специалистов).
ПРОСЬБА: интересует только работа с физ.лицом (можно на удаленке), поэтому компаниям подобного профиля просьба не обращаться!
Обязательно наличие:
1. Опыта управления группой фрилансеров.
2. Опыта проведения рекламных компаниях в указанных выше каналах
Заявки фрилансеров
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