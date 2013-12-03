Руководитель проекта

Организация работы фрилансеров и управление рекламной компанией в сети интернет с целью получения подписчиков на контент компании.

Для этого надо организовать рекламное продвижение в следующих каналах:

1. Контекстная реклама (Google Adwards и Яндекс-директ и т.д.)

2. Социальные сети (В контакте, Фейсбук, ЛинкедИн и т.д.)

3. Тизерные, баннерные, CPA-сети

4. Покупка анонсов в темат.рассылках/блогах/форумах

5. Размещение заказных рекламных статей

В задачи руководителя проекта входит: поиск необходимых специалистов на фриланс, оценка компетенции, постановка задач и контроль качества работы. Оценка эффективности проводимой рекламной компании и разработка плана действий по снижению стоимости одного подписчика.

По сути, нужный нам человек должен отлично разбираться в особенностях продвижения в интернете + уметь формировать и контролировать команду, которая будет выполнять поставленные задачи.

Работа предполагается на длительный период с фиксированной и бонусной оплатой в месяц, но всю рекламные компании надо запустить в срок не более 2-х месяцев (с учетом поиска нужных специалистов).

ПРОСЬБА: интересует только работа с физ.лицом (можно на удаленке), поэтому компаниям подобного профиля просьба не обращаться!

Обязательно наличие:

1. Опыта управления группой фрилансеров.

2. Опыта проведения рекламных компаниях в указанных выше каналах