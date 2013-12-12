Оптимизировать и дополнить рекламные кампании

- затягивание сроков - не внимательность к ТЗ - неопрятность исполнения - результат не соответствует ТЗ Итог: запросил вернуть 50% оплаченной суммы, т.к. все-таки некоторые объявления господа составили и с грехом пополам загрузили в директ и добавили в адвордс. От дальнейшей работы и правок отказался. Постоянно просить доделать, напоминать о не сделанном, то что должно было быть сделано по договоренности не хочу, да и не могу. Отдаю должное, вернули $, справедливо. Жаль потраченного времени. Просили написать отзыв - написан. Категорично не ни советую как исполнителя, тем более есть хорошие отзывы. Может мне просто не повезло.