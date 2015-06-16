"Отличный" исполнитель. Договорились на сотрудничество по написанию статей. Вначале было прислано 2-3 статьи, все оплатил, вроде было нормально. Потом кажется была кинута какая-то детская отмаза типа "гроза, свет отрубился.... и я сижу в трамвае, ноут не работает и т.д.", а потом человек (не знаю кто именно из их дуэта) просто замолчал-пропал, даже не предупредив, что не желает, или не хочет работать. Как-то нехорошо и безответственно. п.с. Свой отзыв адресую именно барышне из этого дуэта (хз, может и не дуэт, а студия), которая копирайтер. С дизайнером не работал, поэтому может человек и хороший). По этой причине не стал портить репутацию отрицательным отзывом, ставлю +. Но за копирайтом обращаться не рекомендую. п.с. 2. Отзыв пишу наверное спустя год назад, просто этот сайт (weblancer) - постоянно присылает мне сообщение-предупреждение, что надо "завершить сделку и оставить отзыв". Пришлось вот написать свои впечатления о сотрудничестве