iyava666

Инна iyava666

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Стильный дизайн и комплексное контент-сопровождение.

Мы креативный и продуктивный дуэт опытного дизайнера и грамотного копирайтера.

Работаем через этот аккаунт отдельно или вместе.

Работа слаженной команды чаще всего позволяет получить наилучший результат, так что нацелены на комплексную разработку.

Инна - дизайнер (связаться по скайп: dizainer_wolf)

Катерина - копирайтер (связаться по скайп: teenkath)

Предоставляем качественные услуги и комплексные решения в сфере создания и продвижения сайтов.

  • Дизайн сайтов, Landing Page
  • Разработка фирменного стиля, логотипов
  • Верстка каталогов, подготовка к печати, полиграфия
  • Инфографика и графическое оформление текстов
  • Верстка в Muse
  • Создание обучающих, интерактивных презентаций в Captivate
Работаем с: Adobe PS, InDesign, Illustrator, Captivate, Muse

  • Разработка контент-стратегий
  • Копирайт
  • Рерайт
  • Продающий текст
  • Контент-менеджмент и комплексное ведение контент проектов
С некоторыми наработками в сфере дизайна вы можете ознакомиться прямо на этом сайте в разделе "Портфолио", примеры статей готовы выслать по запросу в случае вашей заинтересованности.

Будем рады сотрудничеству.

Дизайн сайтаInDesignIllustratorИнфографика
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
8 баллов
8 лет назад
Требуется рерайтер/копирайтер. В месяц ~200-300К символов.
Спасибо за сотрудничество
Рекомендую.
Ответный отзыв
klepa1st
Сергей 
60 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Презентация о компании
Презентация сделана отлично. Процесс работы и общение все на хорошем уровне. Надеюсь будем продолжать работать.
С Сергеем комфортно работать. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Продолжаем работать над другими проектами. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
sambanderos
Зубков 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
2 балла
8 лет назад
Рерайт новостей Рекламы
"Отличный" исполнитель. Договорились на сотрудничество по написанию статей. Вначале было прислано 2-3 статьи, все оплатил, вроде было нормально. Потом кажется была кинута какая-то детская отмаза типа "гроза, свет отрубился.... и я сижу в трамвае, ноут не работает и т.д.", а потом человек (не знаю кто именно из их дуэта) просто замолчал-пропал, даже не предупредив, что не желает, или не хочет работать. Как-то нехорошо и безответственно. п.с. Свой отзыв адресую именно барышне из этого дуэта (хз, может и не дуэт, а студия), которая копирайтер. С дизайнером не работал, поэтому может человек и хороший). По этой причине не стал портить репутацию отрицательным отзывом, ставлю +. Но за копирайтом обращаться не рекомендую. п.с. 2. Отзыв пишу наверное спустя год назад, просто этот сайт (weblancer) - постоянно присылает мне сообщение-предупреждение, что надо "завершить сделку и оставить отзыв". Пришлось вот написать свои впечатления о сотрудничестве
Алексей, спасибо за отзыв, хоть и прошло так много времени. Честно говоря, сегодня не могу вспомнить, что конкретно стало причиной нашего с вами недопонимания, или же моего "пропадания". Обычно, извиняются или благодарят наперед, я же посылаю свои извинения в прошлое. Надеюсь со мной никогда больше не случится того, что стало преградой нашего с вами сотрудничества, а вам на пути не попадутся столь нерадивые копирайтеры. Благодарю за отзыв и за столь корректное напоминание о моем провале. Всего вам наилучшего.
Ответный отзыв
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$95
10 баллов
8 лет назад
Байдраки. Дизайн
все нравится. как всегда все отлично.
В очередной раз прекрасно поработали. Михаил отличный заказчик, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$92
10 баллов
9 лет назад
Лендинг. А-2
все сделано отлично. сайт по авто нравится
отличное сотрудничество, всегда интересные проекты
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
21 отзыв
от $250
от 3 дней
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