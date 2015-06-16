Стильный дизайн и комплексное контент-сопровождение.
Мы креативный и продуктивный дуэт опытного дизайнера и грамотного копирайтера.
Работаем через этот аккаунт отдельно или вместе.
Работа слаженной команды чаще всего позволяет получить наилучший результат, так что нацелены на комплексную разработку.
Инна - дизайнер (связаться по скайп: dizainer_wolf)
Катерина - копирайтер (связаться по скайп: teenkath)
Предоставляем качественные услуги и комплексные решения в сфере создания и продвижения сайтов.
- Дизайн сайтов, Landing Page
- Разработка фирменного стиля, логотипов
- Верстка каталогов, подготовка к печати, полиграфия
- Инфографика и графическое оформление текстов
- Верстка в Muse
- Создание обучающих, интерактивных презентаций в Captivate
- Разработка контент-стратегий
- Копирайт
- Рерайт
- Продающий текст
- Контент-менеджмент и комплексное ведение контент проектов
Будем рады сотрудничеству.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
8 лет назад
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Рекомендую.
$50
10 баллов
8 лет назад
Презентация сделана отлично. Процесс работы и общение все на хорошем уровне. Надеюсь будем продолжать работать.
Ответный отзыв
С Сергеем комфортно работать. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Продолжаем работать над другими проектами. Мои рекомендации.
$50
2 балла
8 лет назад
"Отличный" исполнитель. Договорились на сотрудничество по написанию статей. Вначале было прислано 2-3 статьи, все оплатил, вроде было нормально. Потом кажется была кинута какая-то детская отмаза типа "гроза, свет отрубился.... и я сижу в трамвае, ноут не работает и т.д.", а потом человек (не знаю кто именно из их дуэта) просто замолчал-пропал, даже не предупредив, что не желает, или не хочет работать. Как-то нехорошо и безответственно. п.с. Свой отзыв адресую именно барышне из этого дуэта (хз, может и не дуэт, а студия), которая копирайтер. С дизайнером не работал, поэтому может человек и хороший). По этой причине не стал портить репутацию отрицательным отзывом, ставлю +. Но за копирайтом обращаться не рекомендую. п.с. 2. Отзыв пишу наверное спустя год назад, просто этот сайт (weblancer) - постоянно присылает мне сообщение-предупреждение, что надо "завершить сделку и оставить отзыв". Пришлось вот написать свои впечатления о сотрудничестве
Ответный отзыв
Алексей, спасибо за отзыв, хоть и прошло так много времени. Честно говоря, сегодня не могу вспомнить, что конкретно стало причиной нашего с вами недопонимания, или же моего "пропадания". Обычно, извиняются или благодарят наперед, я же посылаю свои извинения в прошлое. Надеюсь со мной никогда больше не случится того, что стало преградой нашего с вами сотрудничества, а вам на пути не попадутся столь нерадивые копирайтеры. Благодарю за отзыв и за столь корректное напоминание о моем провале. Всего вам наилучшего.
$95
10 баллов
8 лет назад
все нравится. как всегда все отлично.
Ответный отзыв
В очередной раз прекрасно поработали. Михаил отличный заказчик, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$92
10 баллов
9 лет назад
все сделано отлично. сайт по авто нравится
Ответный отзыв
отличное сотрудничество, всегда интересные проекты
Дизайн сайтов
21 отзыв
от $250
от 3 дней
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