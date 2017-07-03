Подарочный сертификат A4

Создать сертификат размером А4.

текст: СЕРТИФИКАТ (СТРОЧКА ДЛЯ ФИО) на бесплатную поездку в Нормандию с 2 по 6 октября 2017 года от G&P Group.

Ранее велась рекламная коммуникация, стиль сертификата можно взять из рекламных макетов (в приложении). После выбора исполнителя передам имеющиеся исходники и логотипы. Готова рассмотреть предложения.

Предлагайте цену и сроки.