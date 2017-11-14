Оформить лист А4 (коммерческое предложение)

$3
Дизайн продукцииЗавершен6 заявок280 просмотров
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Нужно оформить лаконично и симпатично Коммерческое Предложение на листе А4. Тематика - продажа сиропов для кофе. На листе нужно разместить список вкусов сиропов, название компании "ОптомСироп", логотип сиропов Spoom. Между шапкой и списком вкусов оставить место для дальнейшего добавления текста мной. Список вкусов, контактная информация и логотип в приложении. Текст должен быть редактируемым. В формате pdf

6 лет назад
lander20
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$3
1 день
Отличная работа! Очень точно совпало с моим видением результата. Рекомендую!
Отличный заказчик. Оплата моментальная, всегда на связи, никаких нареканий в общем:)
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