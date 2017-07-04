Придумать и отрисовать обложку для каталога

Дизайн продукцииЗавершен6 заявок187 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В CorelDraw отрисовать обложку для каталога оборудования. Можно по уже готовым вашим проектам подогнать под требуемые цвета и стилистику.

Внутрянка уже отрисована. Любая инициатива приветствуется.

Этапы работы: от вас наброски, примерные макеты, просто картинки и т.д., выбираем понравившийся. отрисовываем его в векторе. если мелкие правки, то правим сами, если спорные моменты, то обсуждаем вместе.

Срок всех работ - 4-5 дней. Срок отрисовки 2 дня максимум. Рассчитывайте свои силы и время!

Пишите точную цену!

6 лет назад
tolstov
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
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