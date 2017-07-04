Придумать и отрисовать обложку для каталога

Добрый день дизайнеры, которые любят решат трудные задачи! Школе английского языка нужно создать макеты на фирменные обложки тетрадей для всех категорий студентов. Есть наши представления о макете - но так же будем ждать и Ваших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В CorelDraw отрисовать обложку для каталога оборудования. Можно по уже готовым вашим проектам подогнать под требуемые цвета и стилистику.
Внутрянка уже отрисована. Любая инициатива приветствуется.
Этапы работы: от вас наброски, примерные макеты, просто картинки и т.д., выбираем понравившийся. отрисовываем его в векторе. если мелкие правки, то правим сами, если спорные моменты, то обсуждаем вместе.
Срок всех работ - 4-5 дней. Срок отрисовки 2 дня максимум. Рассчитывайте свои силы и время!
Пишите точную цену!
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