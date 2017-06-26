Сделать дизайн наклеек на авто

Вступление: у меня уже есть рабочий набросок, он устраивает меня на 80%, но его никак не может доделать первый исполнитель, я готов отдать картинку на доработку, но у меня нет исходника, а на выходе мне нужен ...
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Компании LEDPITER требуется обклеить автомобиль. Нужен дизайн в хорошем стиле.
Делал дизайнер нам на Тойоту версо но нам НЕ нравится, нужно что-то более креативное.
Сайт компании - www.ledpiter.ru
Основное направление - изготовление любой наружной рекламы.
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