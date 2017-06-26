Сделать дизайн наклеек на авто

$10
Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки420 просмотров
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#1$10

Компании LEDPITER требуется обклеить автомобиль. Нужен дизайн в хорошем стиле.

Делал дизайнер нам на Тойоту версо но нам НЕ нравится, нужно что-то более креативное.

Сайт компании - www.ledpiter.ru

Основное направление - изготовление любой наружной рекламы. 

6 лет назад
rchertkov
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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