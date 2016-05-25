Дизайн продукции и упаковки

Приветствую, коллеги!

Есть крупный заказ на диз продукции и упаковки.

Работа не пыльная, не творческая. Нужно просто размещать элементы согласно гайдлайну (их 5 томов по 200 страниц).

К примеру диз на сумку. Там 2-3 элемента, их нужно просто расставить по тз.

Портфель не интересует. Важно владеть Люстрой на хорошем уровне. Очень важно быть на связи с 6 утра до 10 вечера по москве. Работа крайне срочная. Сам зашиваюсь.

Стоимость указывайте за один готовый файл. За подробностями в личку.

Спасибо!