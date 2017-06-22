Разработать дизайн для двухстороннего флаера

Дизайн продукцииЗакрыт21 заявка343 просмотра
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Нужен дизайн для двухстороннего флаера.

 дайте почту пришлю полную задачу.

есть примерное понимание, что хотим видеть.

6 лет назад
termetz
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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