Рекламный макет

Международная организация WORLD BEAUTY CONGRESS Russia , объявляет конкурс красоты " Mrs. Auto Moto" Конкурс красоты " Mrs. Auto Moto" будет проходить в Сербии, г. Белград с 1-13.09.17. Нужны модели , которые будут представлять Россию и Москву. В макете обязательно должны присутствовать: логотип, название организации, сноска вк, инст, фэйсбук, а так же сайт , куда отправлять заявки. Подходящие фотографии можно взять из официального сайта и вк.

Основная задача - создать интересный, современный макет, для конкурса красоты.

Подробная информация и фото:

https://vk.com/club137732516http://www.wbc-russia.ru/