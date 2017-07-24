Сделать дизайн для флаера.

Нужно сделать дизайн и верстку буклета. Формат А5, кол-во страниц 5-7. В том виде, чтобы просто отнести в типографию и напечатать. Фотографии и графика с Вас, текст с меня. Словесный макет таков: Обложка с логотипом(имеется), далее наполнение(поэтапный план ...