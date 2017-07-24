Сделать дизайн для Флаера 100*210мм, бумага мелованная 150гр. Стиль мультяшный.1. На флаере должна быть информация: качественная карта как проехать( в прикрепленном файле) Текст: · Круглосуточная охрана · Виденаблюдение · Отличная цена Адрес: [url=https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.279510%2C59.987717&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH9W%2FRNf7oAzgIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1023006701&ol=biz]Санкт-Петербург, ул. Заусадебная,11/13[/url] Метро Старая Деревня Телефон+7 812 947‑95-54 Открыто ежедневно, 24 часа С заботой о Вашем автомобиле!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Сделать дизайн для флаера 100*210мм., бумага мелованная 150гр. Флаер односторонний.
2. Стиль мультяшный.
3.На флаере должна быть текст и качественная карта как проехать( см.вложение)
Текст:
· Круглосуточная охрана
· Виденаблюдение
· Отличная цена
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Заусадебная,11/13
Метро Старая Деревня
Телефон+7 812 947‑95-54
Открыто ежедневно, 24 часа
С заботой о Вашем автомобиле!
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