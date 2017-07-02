Дизайн макета для рекламы на авто

Дизайн продукцииЗавершен6 заявок189 просмотров
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Нужно нарисовать и подготовить для печати макеты для рекламы на автомобиле. 

С меня - логотип, элементы фирм стиля, текст и марка машины.

С вас - дизайн)

Нужен опыт в подготовке таких макетов. 

7 лет назад
yuliaromanova
Юлия 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Все отлично.
Сотрудничество с Юлией очень легкое и продуктивное. Помощь в выполнении задания, утверждение и оплата моментально! Рекомендую
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