Дизайн Thank you открытки

Дизайн продукцииЗавершен4 заявки186 просмотров
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Необходимо разработать дизайн Thank you открытки которая идет вместе с товаром.

Размеры 100*150 мм

 ТЗ по ссылке  

Примеры по ссылке

Макет необходим в кривых  и PDF подготовленным для печати в типографии.

Стоимость 10WMZ или 260 грн на Приват.

При ответе указывайте срок на выполнение.

7 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
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