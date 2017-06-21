Информ. плакат А4 формата и купон

Запускаем акцию к 24 июня (День города) на компанию альянс-Телеком.

Нужна листовка а6 формата, двойна.

1 сторона цветная с условиями подключения.

2 сторона - цб там львенок, картинка для детей, у меня есть.

Логотип и контакты Альянс.

Текс-

Интернет 80 р. /мес

молочный коктель в подарок

*Подробности у операторов

И в этом же стиле купон, тех же размеров.