Информ. плакат А4 формата и купон

Дизайн продукцииЗавершен10 заявок195 просмотров
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Запускаем акцию к 24  июня (День города) на компанию альянс-Телеком.

Нужна листовка а6 формата, двойна.

1 сторона цветная с условиями подключения.

2 сторона - цб там львенок, картинка для детей, у меня есть.

Логотип и контакты Альянс.

Текс-

Интернет 80 р. /мес

молочный коктель в подарок

*Подробности у операторов

И в этом же стиле купон, тех же размеров.

7 лет назад
zorinka2222
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
3 дня
отлично, как всегда
Все отлично:)