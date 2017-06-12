Отрисовать две печати и бланк

Нужна доработка дизайна листовок. Листовка распространяется по почтовым ящикам. Занимаемся продажей линолеума, ламината, межкомнатных дверей, натяжных потолков. Ищу профессионала своего дела.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть две печати и бланк
Нужно сделать вектор печатей и копию бланка.
Оставляйте заявки примерно по времени и цене.
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