Отрисовать две печати и бланк

Добрый день. Нужен дизайн упаковки. 2 упаковки - холодный чай 4 упаковки - сок На выходе файл в векторе для печати. Размер упаковки в прикрепленном файле. В заявки оставляйте ссылку на портфолио, скайп, стоимость и срок. Тем кто заинтересует, напишу сам.