Отрисовать две печати и бланк

Дизайн продукцииЗавершен15 заявок211 просмотров
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Есть две печати и бланк

Нужно сделать вектор печатей и копию бланка.

Оставляйте заявки примерно по времени и цене.

7 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$20
2 дня
Доволен сотрудничеством. Все сделано быстро и качественно. Мои рекомендации.
Приятно работать с Сергеем! Мгновенная оплата, буду рада продолжить сотрудничество)
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