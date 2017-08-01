Разработка дизайна листовок

Обратилась к Анне за разработкой дизайна объявлений для расклейки. Результатом работы осталась довольна. Анна всегда была на связи, очень оперативно все сделала, вносила все правки. Очень внимательный и приятный в общении исполнитель. Буду обращаться еще! Желаю вам побольше заказчиков!