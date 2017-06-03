Создание дизайна одежды

Нужно разработать 5-10 видов дизайна элементов одежды (футболка, поло, толстовка, бейсболка, шапка, худи и т.д.) для автомобильных брендов. Опыт и наличие портфолио по этой теме приветствуется. Просьба указывать также стоимость разработки одного дизайна одного элемента одежды. Спасибо.