Дизайн бирки для одежды

Добрый день, надо перерисовать листовку. Образец в файле 1, чтобы в ее верхней части присутствовала картинка из файла 2. Название, цены - другие Актуальные цены (в скобочках то, что зачеркнуто): маникюр + шеллак (1100) 800 педикюр + шеллак ...