Нужно разработать листовку

Необходимо нарисовать дизайн бирки для одежды с нуля. Оплата по факту. Срок 1 день
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Здравствуйте!
Нужно разработать промо листовку для дизайн выставки "Флакон". Логотип и текст который будет необходимо разместить на листовки я предоставлю исполнителю. Тематика листовки: изделия из кожи премиального качества. Дизайн визитки должен быть выполнен в единой стилистике с сайтом и группой FB.
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