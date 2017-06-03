Нужно разработать листовку

Дизайн продукцииЗакрыт23 заявки237 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно разработать промо листовку для дизайн выставки "Флакон". Логотип и текст который будет необходимо разместить на листовки я предоставлю исполнителю. Тематика листовки: изделия из кожи премиального качества. Дизайн визитки должен быть выполнен в единой стилистике с сайтом и группой FB.

calito.ru

7 лет назад
don_leopold
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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