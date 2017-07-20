Дизайн упаковки.

Здравствуйте! Нужно разработать промо листовку для дизайн выставки "Флакон". Логотип и текст который будет необходимо разместить на листовки я предоставлю исполнителю. Тематика листовки: изделия из кожи премиального качества. Дизайн визитки должен быть выполнен в единой стилистике ...