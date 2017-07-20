Дизайн упаковки.

Дизайн продукцииЗавершен4 заявки260 просмотров
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Добрый день.

Нужен дизайн упаковки.

2 упаковки - холодный чай

4 упаковки - сок

На выходе файл в векторе для печати.

Размер упаковки в прикрепленном файле.

В заявки оставляйте ссылку на портфолио, скайп, стоимость и срок.

Тем кто заинтересует, напишу сам.

7 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$48
3 дня
Полина прекрасный специалист. Сделала все качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Иван Я.
Спасибо за отличный проект! Оперативное взаимодействие и своевременная оплата, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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