Листовки формата А4

Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок198 просмотров
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Необходимо подготовить листовки формата А4, в соответствии с фирменным стилем

Все исходные материалы находятся по ссылке https://cloud.mail.ru/public/81WV/QExCdDJcn

виды листовок:

1. Листовка А4 - в исходнике есть старые дизайны нужно переработать и сделать новые скомпоновать по 2 шт на одной листовки  "Мультирад АР" и "мультирад АС",

2. Мультирад -бета и мультирад-гамма

3. СКС-99 спутник - нужно сделать двустороннюю листовку формата А4

4. ПУ-5 нужно сделать двустороннюю листовку формата А4

5.манипулятор шаговый 2 вида на одной листовке А4 

6. УМКС сколол -нужно сделать двустороннюю листовку формата А4

7 лет назад
GALAKTIKARA
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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