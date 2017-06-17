Листовки А4 формата на 2 организации

Дизайн продукцииЗавершен7 заявок152 просмотра
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Листовки формата А4.

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Условия акции на листовках те же. Хотим изменить сам формат листовки, что бы бросилась в глаза и люди обратили внимание

7 лет назад
zorinka2222
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
5 дней
Сергей сам придумал, по эксперементировал, нам поравилось
Все отлично, как всегда:)
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