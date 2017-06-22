Макет буклета и прайса

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок164 просмотра
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Создать макет буклета и прайса, тексты и примеры предоставлю

7 лет назад
khalatova
Лейла 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$65
6 дней
Вновь довелось сотрудничать с Яной и вновь поняла, что выбрала правильного исполнителя. Скрупулезно, внимательно, профессионально и терпеливо Яна выполнила задание быстро, качественно с учетом всех пожеланий и ремарок Спасибо, Яна
Лейла - отличный заказчик, в чём я снова убедилась. Очень довольна сотрудничеством, интересные проекты, своевременная оплата, как итог - красивый дизайн продукции, который не стыдно добавить в портфолио!)
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