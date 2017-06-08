Нужна доработка дизайна листовок. Листовка распространяется по почтовым ящикам. Занимаемся продажей линолеума, ламината, межкомнатных дверей, натяжных потолков. Ищу профессионала своего дела.
Разработать дизайна мешка/сумки (packing cubes) под вещи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн, который выделит на фоне остальных конкурентов в магазине Амазон
Дизайн конкурентов можно посмотреть по этой ссылке: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_sc_1_6?url=search-alias%3Daps&field-keywords=packing+cubes&sprefix=pacing%2Caps%2C683&crid=27K7RRKXPIAXI
Приветствуется сочетания двух цветов черный и красный обязательнодолжна быть сетка для доступа воздуха минимум 30% см конкурентов. Черный цвет основной красный вспомогательные. Сетка также окрашивается в любой цвет.
Также нужно разместить логотип на самом packing cubes + на упаковке packing cube и это должно гармонично смотреться на основном фото примерно, как:
1. https://www.amazon.com/Shacke-Pak-Packing-Organizers-Laundry/dp/B00R280UQM/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1497011511&sr=8-1-fkmr0&keywords=dalike+packing+cube
2.https://www.amazon.com/DALAIK-Travel-Packing-Cubes-Organizer/dp/B06W2G3MVD/ref=sr_1_1?s=apparel&ie=UTF8&qid=1496993666&sr=1-1&nodeID=7141123011&psd=1
3. https://www.amazon.com/Packing-Travel-Luggage-Organizers-Laundry/dp/B01FX3VCXC/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1497012022&sr=8-6&keywords=packing+cube
Конечный результат это разработанный дизайн packing cube, дизайнмешка под 4 packing cubes + главное фото где размещено 4 packing cubes разных размеров и мешочек под packing cubes.
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