Разработать дизайна мешка/сумки (packing cubes) под вещи

# 1 — $ 70 # 2 — $ 20

Нужно разработать дизайн, который выделит на фоне остальных конкурентов в магазине Амазон

Дизайн конкурентов можно посмотреть по этой ссылке: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_sc_1_6?url=search-alias%3Daps&field-keywords=packing+cubes&sprefix=pacing%2Caps%2C683&crid=27K7RRKXPIAXI

Приветствуется сочетания двух цветов черный и красный обязательнодолжна быть сетка для доступа воздуха минимум 30% см конкурентов. Черный цвет основной красный вспомогательные. Сетка также окрашивается в любой цвет.

Также нужно разместить логотип на самом packing cubes + на упаковке packing cube и это должно гармонично смотреться на основном фото примерно, как:

1. https://www.amazon.com/Shacke-Pak-Packing-Organizers-Laundry/dp/B00R280UQM/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1497011511&sr=8-1-fkmr0&keywords=dalike+packing+cube

2.https://www.amazon.com/DALAIK-Travel-Packing-Cubes-Organizer/dp/B06W2G3MVD/ref=sr_1_1?s=apparel&ie=UTF8&qid=1496993666&sr=1-1&nodeID=7141123011&psd=1

3. https://www.amazon.com/Packing-Travel-Luggage-Organizers-Laundry/dp/B01FX3VCXC/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1497012022&sr=8-6&keywords=packing+cube

Конечный результат это разработанный дизайн packing cube, дизайнмешка под 4 packing cubes + главное фото где размещено 4 packing cubes разных размеров и мешочек под packing cubes.